Потрібен Закон, який визначатиме обов'язки та показники ефективності Наглядової ради Укрзалізниці - Скічко

Члени Наглядової ради не відчувають відповідальності за діяльність, яку вони проводять

Члени Наглядової ради не відчувають відповідальності за діяльність, яку вони проводять

Законопроєкт, який буде визначати обов'язки наглядової ради “Укрзалізниці” і їхні показники ефективності, вкрай необхідний, і він буде зареєстрований.

Про це в інтерв’ю виданню "Економічна правда” розповів народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко, передає RegioNews.

За його словами, фінансові плани "Укрзалізниці" затверджуються із значною затримкою саме через відсутність відповідальності з боку Наглядової ради підприємства.

Потрібно вирішувати системно, чому так відбувається. Чому сьогодні фінплани затверджуються в середині літа або ж осінню на поточний рік? Тому що немає відповідальності. Наглядова рада продовжує отримувати високі зарплати, високі премії, незважаючи на те, що вони не затвердили фінплан”, - сказав Скічко.

Він додав, що коли говорив про неефективність іноземців у наглядових радах, то мав на увазі конкретну Наглядову раду "Укрзалізниці”.

Я не проти іноземців в наглядових радах, але за цим альтернативним законопроєктом більша частина має бути українцями, решта можуть бути іноземцями. Тобто, іноземці можуть консультувати, можуть допомагати і вони реального багато чого можуть навчити в управлінні. Проте я також багато чув про те, як проводиться засідання наглядової ради, куди вони можуть приїхати непоінформованими, не вивчаючи інформацію, яку їм надсилають, або вивчаючи її досить поверхнево”, - розповів нардеп.

Він також додав, що іноземці сприймають "Укрзалізницю" виключно як бізнес.

Є відчуття, що вони не несуть жодної відповідальності за ту діяльність, яку вони проводять. Іноземці сприймають "Укрзалізницю" виключно як бізнес. Тобто для них це підприємство, яке має бути прибутковим, все інше їх не хвилює”, - додав Скічко.

Раніше нардеп Скічко заявив, що перегляд тарифів Укрзалізниці можливий тільки після реформування, і це має вирішувати НКРТ.