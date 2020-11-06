На Одещині службовця "Укрзалізниці" підозрюють у махінаціях на 1 мільйон гривень

Підозрюваний намагався приховати збитки та вносив недостовірні відомості

Підозрюваний намагався приховати збитки та вносив недостовірні відомості

Фото: od.gp.gov.ua

Службовця регіональної філії "Укрзалізниці" в Одеській області підозрюють у службовій недбалості, що призвела до збитків у майже один мільйон гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону.

Повідомлено про підозру одному з майстрів виробничого підрозділу регіональної філії АТ "Укрзалізниця" у службовій недбалості та підроблені. З’ясовано, що через халатне ставлення до зберігання ввіреного службовцю майна, на підприємстві утворилась нестача матеріальних цінностей, а саме матеріалів верхньої будови колії, на майже 1 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний намагався приховати збитки та вносив у звітність недостовірні відомості про повну фактичну наявність зниклого майна на підприємстві.

Нагадаємо, днями стало відомо, що керівництво порту "Южний" викрили на масштабній схемі у 47,5 млн грн.