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06 листопада 2020, 12:48 4

Кабмін озвучив результати економічного аудиту країни: основні показники

06 листопада 2020, 12:48 4
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Невикористаний потенціал у торговельній сфері становить 407 млрд доларів
Невикористаний потенціал у торговельній сфері становить 407 млрд доларів
КМУ
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Уряд 6 листопада представив результати економічного аудиту держави. Названі основні показники.

Про це йдеться в презентації Кабінету міністрів, інформує RegioNews.

За даними аудиту, опублікованого владою, 85% невикористаного потенціалу землі. Зокрема, оцінка вартості землі значно нижча за європейську.

Так, зараз в Україні розробляються 4632 родовища, більше 12 000 родовищ розвідані, але не розробляються. Загалом 409 млрд доларів невикористаного потенціалу в цій сфері.

У питанні водних ресурсів зараз невикористаний потенціал становить 12 млрд доларів. Зокрема, по зрошенню поточний стан в 5 разів менше потенціалу.

Виходячи з наданої інформації 40 млрд доларів невикористаного потенціалу лісів. Площа лісів в Україні більше, ніж в Польщі. Хоча виробництво меблів в Україні значно нижче.

Невикористаний потенціал у торговельній сфері становить 407 млрд доларів.

У презентації зазначено, що в питанні технологічності виробництва в Україні більшою мірою недостатня реалізація потенціалу. Однак, в металургії, мінеральних продуктах і агропродукції потенціал вище.

В питанні інвестицій в Україні 63 млрд доларів невикористаного потенціалу.

Нагадаємо, раніше рахункова палата провела аудит Верховної Ради України, фінанси парламенту перевірили уперше за часи незалежності.

Україна стратегія розвиток прем'єр економіка
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