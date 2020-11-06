Кабмін озвучив результати економічного аудиту країни: основні показники
Уряд 6 листопада представив результати економічного аудиту держави. Названі основні показники.
Про це йдеться в презентації Кабінету міністрів, інформує RegioNews.
За даними аудиту, опублікованого владою, 85% невикористаного потенціалу землі. Зокрема, оцінка вартості землі значно нижча за європейську.
Так, зараз в Україні розробляються 4632 родовища, більше 12 000 родовищ розвідані, але не розробляються. Загалом 409 млрд доларів невикористаного потенціалу в цій сфері.
У питанні водних ресурсів зараз невикористаний потенціал становить 12 млрд доларів. Зокрема, по зрошенню поточний стан в 5 разів менше потенціалу.
Виходячи з наданої інформації 40 млрд доларів невикористаного потенціалу лісів. Площа лісів в Україні більше, ніж в Польщі. Хоча виробництво меблів в Україні значно нижче.
Невикористаний потенціал у торговельній сфері становить 407 млрд доларів.
У презентації зазначено, що в питанні технологічності виробництва в Україні більшою мірою недостатня реалізація потенціалу. Однак, в металургії, мінеральних продуктах і агропродукції потенціал вище.
В питанні інвестицій в Україні 63 млрд доларів невикористаного потенціалу.
Нагадаємо, раніше рахункова палата провела аудит Верховної Ради України, фінанси парламенту перевірили уперше за часи незалежності.