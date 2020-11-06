"Экономический аудит Украины" зафиксировал 90% изношенности подвижного состава "Укрзализныци"

Также почти 24% железнодорожных путей требуют капремонта

Также почти 24% железнодорожных путей требуют капремонта

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Из 26,7 тыс. км украинских железнодорожных путей 6,4 тыс. км требуют капитального ремонта, еще 2,7 тыс. км - реконструкции, критичным является и уровень изношенности подвижного состава - 90%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на "Экономический аудит Украины" Кабинета Министров, передает RegioNews.

В "Экономическом аудите Украины" указано, что 6,4 тыс. км украинских железных дорог требуют капремонта, еще 2,7 тыс. км - реконструкции из общего количества 26,7 тыс. км.

Критической является также и проблема изношенности подвижного состава (90%), которую частные предприятия пытаются решить собственными средствами.

Доля частных грузовых вагонов достигла 58% в 2019 году. При этом частные вагоны находятся в значительно лучшем состоянии - 41% из них было куплено в 2017-2019 годах.

В "Векторах экономического развития до 2030 года" "Укрзализныци" правительство заложило: создание железнодорожного фонда; капремонт железнодорожных путей и других элементов железнодорожной инфраструктуры; модернизацию подвижного состава; создание сети для высокоскоростной железной дороги и тому подобное.

Напомним, вчера народный депутат Александр Скичко отметил, что нужен Закон, который будет определять обов'обязанности и показатели эффективности Наблюдательного совета Укрзализныци.