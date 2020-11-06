14:51  06 ноября
Умер известный сатирик Михаил Жванецкий
16:36  06 ноября
У главы Винницкой ОГА обнаружили пневмонию и наличие коронавируса
17:40  06 ноября
Оккупанты дважды обстреляли наших военных: в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2020, 17:22 16

"Экономический аудит Украины" зафиксировал 90% изношенности подвижного состава "Укрзализныци"

06 ноября 2020, 17:22 16
Читайте також українською мовою
Также почти 24% железнодорожных путей требуют капремонта
Также почти 24% железнодорожных путей требуют капремонта
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из 26,7 тыс. км украинских железнодорожных путей 6,4 тыс. км требуют капитального ремонта, еще 2,7 тыс. км - реконструкции, критичным является и уровень изношенности подвижного состава - 90%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на "Экономический аудит Украины" Кабинета Министров, передает RegioNews.

В "Экономическом аудите Украины" указано, что 6,4 тыс. км украинских железных дорог требуют капремонта, еще 2,7 тыс. км - реконструкции из общего количества 26,7 тыс. км.

Критической является также и проблема изношенности подвижного состава (90%), которую частные предприятия пытаются решить собственными средствами.

Доля частных грузовых вагонов достигла 58% в 2019 году. При этом частные вагоны находятся в значительно лучшем состоянии - 41% из них было куплено в 2017-2019 годах.

В "Векторах экономического развития до 2030 года" "Укрзализныци" правительство заложило: создание железнодорожного фонда; капремонт железнодорожных путей и других элементов железнодорожной инфраструктуры; модернизацию подвижного состава; создание сети для высокоскоростной железной дороги и тому подобное.

Напомним, вчера народный депутат Александр Скичко отметил, что нужен Закон, который будет определять обов'обязанности и показатели эффективности Наблюдательного совета Укрзализныци.

Укрзализныця железная дорога инфраструктура аудит экономика
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин озвучил результаты экономического аудита страны: основные показатели
06 ноября 2020, 12:48
Шмыгаль назвал ряд приоритетных проектов до 2030 года
06 ноября 2020, 10:49
На Одесщине служащего "Укрзализныци" подозревают в махинациях на 1 миллион гривен
06 ноября 2020, 09:24
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Свободовский анклав: в чем секрет успеха мэров Хмельницкого, Ивано-Франковска и Тернополя
Почему Виктор Балога может гордиться сыном и что будет делать оппозиция в новом горсовете Мукачево
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »