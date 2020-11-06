"Экономический аудит Украины" зафиксировал 90% изношенности подвижного состава "Укрзализныци"
Из 26,7 тыс. км украинских железнодорожных путей 6,4 тыс. км требуют капитального ремонта, еще 2,7 тыс. км - реконструкции, критичным является и уровень изношенности подвижного состава - 90%.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на "Экономический аудит Украины" Кабинета Министров, передает RegioNews.
В "Экономическом аудите Украины" указано, что 6,4 тыс. км украинских железных дорог требуют капремонта, еще 2,7 тыс. км - реконструкции из общего количества 26,7 тыс. км.
Критической является также и проблема изношенности подвижного состава (90%), которую частные предприятия пытаются решить собственными средствами.
Доля частных грузовых вагонов достигла 58% в 2019 году. При этом частные вагоны находятся в значительно лучшем состоянии - 41% из них было куплено в 2017-2019 годах.
В "Векторах экономического развития до 2030 года" "Укрзализныци" правительство заложило: создание железнодорожного фонда; капремонт железнодорожных путей и других элементов железнодорожной инфраструктуры; модернизацию подвижного состава; создание сети для высокоскоростной железной дороги и тому подобное.
Напомним, вчера народный депутат Александр Скичко отметил, что нужен Закон, который будет определять обов'обязанности и показатели эффективности Наблюдательного совета Укрзализныци.