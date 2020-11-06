Шмигаль назвав ряд пріоритетних проєктів до 2030 року

Серед них - фінанси, надра, освіта, цифрова економіка

Серед них - фінанси, надра, освіта, цифрова економіка

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів визначив 30 пріоритетних напрямків, які стануть основою економічної стратегії країни до 2030 року.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на презентації економічного аудиту країни і векторів розвитку до 2030 року, передає RegioNews.

Серед представлених напрямків Шмигаль представив тільки частину, зокрема:

зменшення частки держави в економіці, продовження великої та малої приватизації;

розвиток фінансового сектору (фондовий ринок, ринок страхування, пенсійна реформа);

зменшення регуляторного навантаження на бізнес (топ-30 Doing Bussines);

значне зростання обсягів та видобутку власних корисних копалин;

розвиток інфраструктури в сільськогосподарському секторі (зрощення, логістика, цифровізація);

сприятливий податковий та правовий режим для IT;

посилення торговельної дипломатії, просування українських брендів;

якість життя, створення економічного підґрунтя для розвитку освіти, медицини, культури та соцпослуг.

Він зазначив, що це стартові позиції стратегії.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що громадяни України втратили один трильйон доларів за 10 років через нереалізований потенціал.