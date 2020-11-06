НАБУ заявило, що рішення КСУ може знищити всі антикорупційні органи

У Бюро висловили стурбованість рішеннями КСУ протягом 2019-2020 років в питаннях боротьби з корупцією

У Бюро висловили стурбованість рішеннями КСУ протягом 2019-2020 років в питаннях боротьби з корупцією

Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України вимагає негайно врегулювати ситуацію, яка склалася через рішення Конституційного суду. Зараз існує ризик знищення будь-якого антикорупційного органу.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, інформує RegioNews.

У Бюро висловили стурбованість рішеннями КСУ протягом 2019-2020 років в питаннях боротьби з корупцією.

"Наслідками таких рішень є системне ослаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, і звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах", - повідомили в НАБУ.

Зазначається, що через рішення КСУ втрачена можливість відшкодувати мільярди збитків, які були нанесені через корупцію.

"КСУ своїми рішеннями позбавив Національне бюро права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізувати незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації", - додали в Нацбюро.

У НАБУ закликали негайно врегулювати ситуацію навколо КСУ не тільки в контексті правових основ функціонування Нацбюро, але і в ширшому контексті.

"У нинішніх умовах існує ризик того, що будь-який з антикорупційних органів може бути знищений через винесення політичних рішень Конституційним судом", - резюмували в НАБУ.

Раніше стало відомо, коли Рада розгляне законопроєкт про відновлення е-декларування.