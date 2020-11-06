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06 ноября 2020, 12:05 832

На 36 млн грн оштрафовали "євробляхеров" только за месяц

06 ноября 2020, 12:05 832
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Только за последний месяц суды присудили штрафы 215 гражданам по 170 тис грн
Только за последний месяц суды присудили штрафы 215 гражданам по 170 тис грн
Фото из открытых источников
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Превышение срока временного ввоза или транзита более чем на 30 суток, а также утрата этих автомобилей, предусматривает штраф 170 тыс. грн или их конфискацию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 24 канал.

Несмотря на то, что размеры этих штрафов не соответствуют доходам среднестатистического украинца, в октябре 2020 года судами Украины были вынесены решения, которыми 215 гражданам за нарушение таможенных правил присуждены штрафы в размере 170 тыс. грн. Решения базируются на требованиях Таможенного кодекса.

Общая сумма вынесенных в октябре штрафов составила свыше 36 млн грн. Штрафы получают как граждане Украины, так и граждане других государств.

Среди указанных решений, только Киевский районный суд г. Харькова оштрафовал 82 граждан на сумму 13,9 млн грн., Першотравневый суд г. Черновцы вынес 62 решения на сумму свыше 10,5 млн грн.

При этом, согласно ст. 58 Конституции, которая закрепляет общепризнанный принцип права, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Если бы произошли изменения в законодательстве в части смягчения ответственности за нарушение сроков пребывания автомобилей на иностранной регистрации в Украине, то с учетом этой статьи Конституции на основании поданных заявлений указанные дела могут быть пересмотрены судами с применением "смягчённых" штрафов.

Как сообщалось, вчера "євробляхери” заблокировали правительственный квартал, произошли столкновения с полицией.

суд таможня Конституция штраф евробляхи
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