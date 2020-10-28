Со следующего года общины перейдут на прямые отношения с госбюджетом, - Шмыгаль

Районы больше не будут вмешиваться в бюджеты общин

Районы больше не будут вмешиваться в бюджеты общин

Фото: Кабмин

С 1 января 2021 года все общины перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, многие общины будут формировать бюджет впервые, а часть из них переформатируется из-за изменений в административно-территориальном устройстве.

Учитывая это, важно не затягивать рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год. Это будет непосредственно влиять на продолжительность формирования местных бюджетов", - сообщил премьер-министр.

Он добавил, что новые районы и объединены территориальные общины должны иметь время на принятие собственных бюджетов.

Поэтому прошу и призываю парламентариев как можно быстрее рассмотреть и принять Бюджет на 2021 год. Прошу быть реалистичными в своих запросах и учитывать реалии времени", - подытожил глава правительства.

Напомним, Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить больничные койки кислородом на 80%.