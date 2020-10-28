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28 октября 2020, 15:24 2

Со следующего года общины перейдут на прямые отношения с госбюджетом, - Шмыгаль

28 октября 2020, 15:24 2
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Районы больше не будут вмешиваться в бюджеты общин
Фото: Кабмин
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С 1 января 2021 года все общины перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, многие общины будут формировать бюджет впервые, а часть из них переформатируется из-за изменений в административно-территориальном устройстве.

Учитывая это, важно не затягивать рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год. Это будет непосредственно влиять на продолжительность формирования местных бюджетов", - сообщил премьер-министр.

Он добавил, что новые районы и объединены территориальные общины должны иметь время на принятие собственных бюджетов.

Поэтому прошу и призываю парламентариев как можно быстрее рассмотреть и принять Бюджет на 2021 год. Прошу быть реалистичными в своих запросах и учитывать реалии времени", - подытожил глава правительства.

Напомним, Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить больничные койки кислородом на 80%.

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