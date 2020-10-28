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28 жовтня 2020, 13:57 1

У СБУ сказали, скільки людей відправились за ґрати через корупцію цього року

28 жовтня 2020, 13:57 1
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З початку року за матеріалами СБУ відкрила 510 кримінальних проваджень за корупційними злочинами
З початку року за матеріалами СБУ відкрила 510 кримінальних проваджень за корупційними злочинами
Фото з відкритих джерел
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З початку року за корупцію засудили 104 людини. У зв'язку з корупційними правопорушеннями 143 посадових осіб звільнили.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

Зазначено, що генпрокурор Ірина Венедиктова провела оперативну нараду з керівництвом Служби безпеки України.

"Генеральний прокурор під час зустрічі заслухала інформацію голови Служби безпеки України Івана Баканова і першого заступника глави СБУ Василя Малюка про результати роботи служби за 9 місяців. У фокусі уваги учасників зустрічі знаходилася протидія корупції та визначення подальших кроків для ефективного подолання її проявів", — зазначено в повідомленні.

За даними Баканова, з початку року за матеріалами СБУ відкрила 510 кримінальних проваджень за корупційними злочинами, повідомлено про підозру 679 особам.

"104 людини засуджені і 143 посадові особи звільнені ... Також учасники наради заслухали деталізовану інформацію про викриття проявів корупції серед працівників контролюючих та правоохоронних органів. Зокрема, за такими фактами розпочато 208 проваджень", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ на Київщині пов'язала учасників організації, яких фінансували нардепи під час рейдерства.

Офіс генпрокурора Україна СБУ корупція генпрокурор
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