На Луганщині розікрали понад 14 млн грн на роботах із запобігання затопленню шахти

Керівники держпідприємства та приватних структур діяли в змові

Керівники держпідприємства та приватних структур діяли в змові

Фото: flickr

У Луганській області чотирьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні понад 14 млн грн, які були виділені на попередження надзвичайної ситуації у зв’язку з затопленням шахти "Золоте".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2017 році склалася критична ситуація з затопленням шахт "Первомайська” і "Голубівська”, які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

Внаслідок цього рівень води на шахті "Золоте” (розташована в місті Золоте), яка має гідравлічний зв'язок зі згаданими шахтами, збільшився. За таких обставин виник ризик настання надзвичайних ситуацій”, - йдеться в повідомленні.

Для запобігання катастрофі, Кабмін у 2018 році виділив кошти для фінансування відповідних робіт на шахті.

Закупівлі проводили за переговорною процедурою, тож держпідприємство обрало генерального підрядника за самостійно визначеними критеріями без тендеру. Ним виявилась комерційна компанія, яка, в свою чергу, після отримання контракту з ДП "Первомайськвугілля”, уклала договір із іншою — на умовах субпідряду. А та звернулась до шахти "Золоте”, яка входить до ДП "Первомайськвугілля”, аби її співробітники виконали необхідні роботи”, - додали в НАБУ.

Правоохоронці встановили, що керівники державного підприємства, його підрозділу та очільники приватних структур діяли в змові, в результаті чого на рахунках приватних компаній осіли понад 14 млн грн.

Розкраданню ще майже 3,5 млн грн вдалося запобігти.

Відомо, що підозру оголосили в.о. генеральноого директора державного підприємства "Первомайськвугілля" Борису Перепелиці, директору відокремленого підрозділу шахти "Золоте", а також директорам двох комерційних фірм. Розслідування зазначених фактів НАБУ та САП здійснюють з січня 2019 року.

Нагадаємо, у Вінниці керівника облавтодору затримали за хабар в 4,2 млн грн.