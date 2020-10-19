09:49  19 жовтня
В Україні кількість інфікованих COVID-19 сягнула вже понад 300 тисяч осіб
14:49  19 жовтня
Депутатів почнуть штрафувати за відсутність масок у Верховній Раді
17:59  19 жовтня
Від початку доби окупанти двічі порушили перемир`я на Донбасі
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2020, 19:46 4

На Луганщині розікрали понад 14 млн грн на роботах із запобігання затопленню шахти

19 жовтня 2020, 19:46 4
Читайте также на русском языке
Керівники держпідприємства та приватних структур діяли в змові
Керівники держпідприємства та приватних структур діяли в змові
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У Луганській області чотирьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні понад 14 млн грн, які були виділені на попередження надзвичайної ситуації у зв’язку з затопленням шахти "Золоте".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2017 році склалася критична ситуація з затопленням шахт "Первомайська” і "Голубівська”, які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

Внаслідок цього рівень води на шахті "Золоте” (розташована в місті Золоте), яка має гідравлічний зв'язок зі згаданими шахтами, збільшився. За таких обставин виник ризик настання надзвичайних ситуацій”, - йдеться в повідомленні.

Для запобігання катастрофі, Кабмін у 2018 році виділив кошти для фінансування відповідних робіт на шахті.

Закупівлі проводили за переговорною процедурою, тож держпідприємство обрало генерального підрядника за самостійно визначеними критеріями без тендеру. Ним виявилась комерційна компанія, яка, в свою чергу, після отримання контракту з ДП "Первомайськвугілля”, уклала договір із іншою — на умовах субпідряду. А та звернулась до шахти "Золоте”, яка входить до ДП "Первомайськвугілля”, аби її співробітники виконали необхідні роботи”, - додали в НАБУ.

Правоохоронці встановили, що керівники державного підприємства, його підрозділу та очільники приватних структур діяли в змові, в результаті чого на рахунках приватних компаній осіли понад 14 млн грн.

Розкраданню ще майже 3,5 млн грн вдалося запобігти.

Відомо, що підозру оголосили в.о. генеральноого директора державного підприємства "Первомайськвугілля" Борису Перепелиці, директору відокремленого підрозділу шахти "Золоте", а також директорам двох комерційних фірм. Розслідування зазначених фактів НАБУ та САП здійснюють з січня 2019 року.

Нагадаємо, у Вінниці керівника облавтодору затримали за хабар в 4,2 млн грн.

НАБУ бюджет слідство шахта корупція Луганська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У РНБО показали статистику заповненості "ковідних” лікарень у регіонах
19 жовтня 2020, 18:59
Від початку доби окупанти двічі порушили перемир`я на Донбасі
19 жовтня 2020, 17:59
У Міносвіти розповіли, як будуть підвищувати зарплати вчителям до 2021 року
19 жовтня 2020, 16:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Харківська облрада. П'ять років безрезультатної "дрочки" під керівництвом Скоробогача
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »