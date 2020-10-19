Від початку доби окупанти двічі порушили перемир`я на Донбасі

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два факти порушення досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ.

Про це пише RegioNewsз посиланням на штаб ООС.

Так, вранці противник порушив режим припинення вогню, застосувавши ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу населеного пункту Луганське.

Окрім того, поблизу Авдіївки виявлено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Безпілотник противника подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше використання.

Ворожі провокації не становили загрози, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, 18 жовтня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.