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Від початку доби окупанти двічі порушили перемир`я на Донбасі
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19 жовтня 2020, 17:59 3

Від початку доби окупанти двічі порушили перемир`я на Донбасі

19 жовтня 2020, 17:59 3
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Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два факти порушення досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ.

Про це пише RegioNewsз посиланням на штаб ООС.

Так, вранці противник порушив режим припинення вогню, застосувавши ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу населеного пункту Луганське.

Окрім того, поблизу Авдіївки виявлено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Безпілотник противника подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше використання.

Ворожі провокації не становили загрози, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 18 жовтня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС обстріл Авдіївка військові штаб Луганська область
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