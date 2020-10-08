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08 жовтня 2020, 15:03 4

У Вінниці керівника облавтодору затримали за хабар в 4,2 млн грн

08 жовтня 2020, 15:03 4
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Він пропонував неправомірну вигоду голові облдержадміністрації
Він пропонував неправомірну вигоду голові облдержадміністрації
Фото: Facebook
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У Вінниці працівники СБУ затримали керівника служби автомобільних доріг у Вінницькій області.

Про це у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає RegioNews.

Керівник служби автомобільних доріг у Вінницькій області А. запропонував надати мені, як голові Вінницької ОДА неправомірну вигоду у розмірі 4,2 млн.грн за вирішення питання про погашення заборгованості та виділення коштів з державного бюджету України”, - повідомив Борзов.

За його словами, хабар пропонувався за раніше поставлене медичне обладнання на комунальний медичний заклад області КЗ "База спеціального медичного постачання”, перед комерційними структурами (ТОВ "Ілантанмед” та ПП "Донмед”), у розмірі 42 млн.грн.

Борзов також додав, що звернувся до правоохоронних органів із заявою про пропозицію хабара керівником Служби автомобільних доріг у Вінницькій області 24 вересня, того ж дня в НАБУ було зареєстровано кримінальне провадження.

08.10.2020 Спецпідрозділом УСБУ у Вінницькій області спільно з ГУ БКОЗ СБУ та детективами НАБУ, під час проведення слідчих дій, затримано "на гарячому" керівника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області А. під час надання останнім частини неправомірної вигоди в розмірі 200 тис.грн”, - розповів Борзов.

На даний час тривають слідчі дії, за результатами яких фігуранту справи буде оголошена підозра про вчинення кримінального правопорушення.

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