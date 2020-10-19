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19 октября 2020, 19:46 8

На Луганщине разворовали более 14 млн грн на работах по предотвращению затопления шахты

19 октября 2020, 19:46 8
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Руководители госпредприятия и частных структур действовали в сговоре
Руководители госпредприятия и частных структур действовали в сговоре
Фото: flickr
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В Луганской области четырем чиновникам сообщено о подозрении в хищении более 14 млн грн, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации в связи с затоплением шахты "Золотое".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2017 году сложилась критическая ситуация с затоплением шахт "Первомайская" и "Голубовская", расположенных на временно оккупированной территории Луганской области.

В результате уровень воды на шахте "Золотое" (расположена в городе Золотое), которая имеет гидравлическую связь с упомянутыми шахтами, увеличился. При таких обстоятельствах возник риск наступления чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Для предотвращения катастрофы, Кабмин в 2018 году выделил средства для финансирования соответствующих работ на шахте.

Закупки проводили по переговорной процедуре, поэтому госпредприятие выбрало генерального подрядчика по самостоятельно определенным критериям без тендера. Им оказалась коммерческая компания, которая, в свою очередь, после получения контракта с ГП "Первомайскуголь", заключила договор с другой - на условиях субподряда. А та обратилась к шахте "Золотое", которая входит в ГП "Первомайскуголь", чтобы ее сотрудники выполнили необходимые работы", - добавили в НАБУ.

Правоохранители установили, что руководители государственного предприятия, его подразделения и руководители частных структур действовали в сговоре, в результате чего на счетах частных компаний осели более 14 млн грн.

Хищение еще почти 3,5 млн грн удалось предотвратить.

Известно, что подозрение объявили и.о. генерального директора государственного предприятия "Первомайскуголь" Борису Перепелице, директору обособленного подразделения шахты "Золотое", а также директорам двух коммерческих фирм. Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с января 2019 года.

Напомним, в Виннице руководителя облавтодора задержали за взятку в 4,2 млн грн.

НАБУ бюджет следствие шахта коррупция Луганская область
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