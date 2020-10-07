Стало відомо, скільки вже повернули грошей вкладникам банку "Аркада"

Максимальна сума повернення одному вкладнику - 200 тисяч гривень

Максимальна сума повернення одному вкладнику - 200 тисяч гривень

Фото з відкритих джерел

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 7 жовтня виплатив вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада" понад 70 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-службі Фонду, інформує RegioNews.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує виплачувати кошти вкладникам АТ "Аркада" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення та за договорами банківського рахунку в межах гарантованої суми 200 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 7 жовтня 2020 року загальна сума коштів, отриманих вкладниками цього банку, перевищила 70 мільйонів гривень.

Нагадаємо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією.

27 серпня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою продажу банку "Аркада”.

4 вересня суд відправив під арешт президента банку "Аркада”.

11 вересня Фонд гарантування почав виплати вкладникам банку "Аркада".