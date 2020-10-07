Стало известно, сколько уже вернули денег вкладчикам банка "Аркада"

Максимальная сумма возврата одному вкладчику - 200 тысяч гривен

Максимальная сумма возврата одному вкладчику - 200 тысяч гривен

Фото из открытых источников

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 7 октября выплатил вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" более 70 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, информирует RegioNews.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает выплачивать средства вкладчикам АО "Аркада" по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах гарантированной суммы 200 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7 октября 2020 года общая сумма средств, полученных вкладчиками этого банка, превысила 70 миллионов гривен.

Напомним, правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Впоследствии в НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада", выведения банка с рынка не связанные с пандемией.

27 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью продажи банка "Аркада”.

4 сентября суд отправил под арест президента банка "Аркада”.

11 сентября Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам банка "Аркада".