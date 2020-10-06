Євросоюз погодився виділити Україні 60 мільйонів євро
Український уряд та Європейська комісія у вівторок, 6 жовтня, підписали три угоди, які передбачають виділення Україні 60 млн євро.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Європейську правду".
Перша угода про фінансування заходу "Програма ЄС "Міцні регіони" передбачає внесок ЄС на суму 30 млн євро.
Кошти мають сприяти збільшенню соціального капіталу в уразливих регіонах шляхом допомоги місцевим органам влади щодо реагування на наслідки пандемії COVID-19.
Друга угода про фінансування заходу "Механізм розвитку громадянського суспільства України" передбачає виділення 20 млн євро для зміцнення демократії.
В рамках третьої угоди про фінансування заходу "Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні" з боку ЄС буде виділено 10 млн євро.
Угодою передбачається розробка та реалізація політики і заходів, які ефективно підтримують перехід до кліматично нейтрального, чистого, ресурсоефективного та безпечного енергопостачання і споживання.
Нагадаємо, Євросоюз пригрозив скасуванням безвізу деяким українським політикам і олігархам.