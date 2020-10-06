Євросоюз погодився виділити Україні 60 мільйонів євро

Церемонія підписання угод відбулася в Брюсселі в рамках саміту Україна-ЄС

Церемонія підписання угод відбулася в Брюсселі в рамках саміту Україна-ЄС

Фото: flickr

Український уряд та Європейська комісія у вівторок, 6 жовтня, підписали три угоди, які передбачають виділення Україні 60 млн євро.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Європейську правду".

Перша угода про фінансування заходу "Програма ЄС "Міцні регіони" передбачає внесок ЄС на суму 30 млн євро.

Кошти мають сприяти збільшенню соціального капіталу в уразливих регіонах шляхом допомоги місцевим органам влади щодо реагування на наслідки пандемії COVID-19.

Друга угода про фінансування заходу "Механізм розвитку громадянського суспільства України" передбачає виділення 20 млн євро для зміцнення демократії.

В рамках третьої угоди про фінансування заходу "Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні" з боку ЄС буде виділено 10 млн євро.

Угодою передбачається розробка та реалізація політики і заходів, які ефективно підтримують перехід до кліматично нейтрального, чистого, ресурсоефективного та безпечного енергопостачання і споживання.

Нагадаємо, Євросоюз пригрозив скасуванням безвізу деяким українським політикам і олігархам.