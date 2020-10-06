Евросоюз согласился выделить Украине 60 миллионов евро

Церемония подписания соглашений состоялась в Брюсселе в рамках саммита Украина-ЕС

Церемония подписания соглашений состоялась в Брюсселе в рамках саммита Украина-ЕС

Фото: flickr

Украинское правительство и Европейская комиссия во вторник, 6 октября, подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду".

Первое соглашение о финансировании мероприятия "Программа ЕС "Крепкие регионы" предполагает взнос ЕС на сумму 30 млн евро.

Средства должны способствовать увеличению социального капитала в уязвимых регионах путем помощи местным органам власти по реагированию на последствия пандемии COVID-19.

Второе соглашение о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины" предусматривает выделение 20 млн евро для укрепления демократии.

В рамках третьего соглашения о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине" со стороны ЕС будет выделено 10 млн евро.

Соглашением предусматривается разработка и реализация политики и мер, которые эффективно поддерживают переход к климатически нейтрального, чистого, ресурсоефективного и безопасного энергоснабжения и потребления.

Напомним, Евросоюз пригрозил отменой безвізу некоторым украинским политикам и олигархам.