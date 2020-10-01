На Прикарпатті виявили розкрадання коштів, виділених на ліквідацію наслідків повеней

Бізнесмен вкрав понад пів мільйона гривень

Бізнесмен вкрав понад пів мільйона гривень

Фото: ДСНС

В Івано-франківській області місцевого бізнесмена підозрюють у привласненні понад пів мільйона гривень, які були виділені для ліквідації наслідків паводків та запобігання підтоплення.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний разом із іншим підприємцем та чиновниками органу місцевого самоврядування заволодів бюджетними коштами в сумі близько 570 тис. грн.

Гроші були виділені для проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення на території однієї із сільських рад на Прикарпатті”, - повідомили в прокуратурі.

Згодом він легалізував їх шляхом проведення фінансових операцій. Зловмиснику повідомлено про підозру в заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Правоохоронці скерували до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу та про накладення арешту на його майно.

Нагадаємо, в результаті паводків на заході України (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області) 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів.

Стало відомо, що паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень.

23 вересня Івано-Франківська область заявила, що додатково потребує ще 350 млн грн на відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок масштабної повені в червні.