На Прикарпатті виявили розкрадання коштів, виділених на ліквідацію наслідків повеней
В Івано-франківській області місцевого бізнесмена підозрюють у привласненні понад пів мільйона гривень, які були виділені для ліквідації наслідків паводків та запобігання підтоплення.
Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, підозрюваний разом із іншим підприємцем та чиновниками органу місцевого самоврядування заволодів бюджетними коштами в сумі близько 570 тис. грн.
Гроші були виділені для проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення на території однієї із сільських рад на Прикарпатті”, - повідомили в прокуратурі.
Згодом він легалізував їх шляхом проведення фінансових операцій. Зловмиснику повідомлено про підозру в заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.
Правоохоронці скерували до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу та про накладення арешту на його майно.
Нагадаємо, в результаті паводків на заході України (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області) 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів.
Стало відомо, що паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень.
23 вересня Івано-Франківська область заявила, що додатково потребує ще 350 млн грн на відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок масштабної повені в червні.