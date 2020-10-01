На Прикарпатье обнаружили хищение средств, выделенных на ликвидацию последствий наводнений

Бизнесмен украл более полумиллиона гривен

Бизнесмен украл более полумиллиона гривен

Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области местного бизнесмена подозревают в присвоении более полумиллиона гривен, которые были выделены для ликвидации последствий паводков и предотвращения подтопления.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый вместе с другим предпринимателем и чиновниками органа местного самоуправления завладел бюджетными средствами в сумме около 570 тыс. грн.

Деньги были выделены для проведения мероприятий по защите от подтопления и затопления на территории одного из сельских советов на Прикарпатье", - сообщили в прокуратуре.

Впоследствии он легализовал их путем проведения финансовых операций. Злоумышленнику сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением.

Правоохранители направили в суд ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения и о наложении ареста на его имущество.

Напомним, в результате паводков на западе Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области) 22-24 июня было подтоплено 285 населенных пунктов.

Паводок на Закарпатье 23 июня нанес области ущерб в размере 125 млн гривен.

.23 сентября Ивано-Франковская область заявила, что дополнительно требует еще 350 млн грн на восстановление объектов, пострадавших в результате масштабного наводнения в июне.