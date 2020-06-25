Наслідки негоди в Україні: підтоплено 285 населених пунктів

Стихія завдала західним областям чималої шкоди

Стихія завдала західним областям чималої шкоди

Фото: сайт Закарпатської ОДА

В результаті повені на заході України 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС.

Відзначається, що в Івано-Франківській області загинуло три людини.

Найбільша кількість потерпілих від стихії населених пунктів зафіксовано в Івано-Франківській області — 234, найменше у Тернопільській — 2. Всього затоплено близько 10 000 приватних будинків і зруйновано 117 км автодоріг (з них 116 км в Івано-Франківській області та 1 км в Чернівецькій) і 64 моста (Івано-Франківська область).

Негода також пошкодила 500 км автодоріг, 135 мостів (з них 487 км доріг та 118 мостів у Івано-Франківській області) і 280 м дамб у Чернівецькій області.

До ліквідації наслідків стихії залучили понад 1000 осіб і близько 500 одиниць техніки.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль 24 червня вилетів в Івано-Франківську область, щоб координувати дії органів влади через паводки.



За його словами, ситуація на затоплених паводками районах західної України критична.