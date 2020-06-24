Негода в Україні. Повінь завдала мільйонних збитків Закарпаттю

Стихія зруйнувала дороги місцевого та державного значення, берегоукріплення, дамби, мости

Стихія зруйнувала дороги місцевого та державного значення, берегоукріплення, дамби, мости

Фото: сайт Закарпатської ОДА

Паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень. Найбільше від стихії постраждав Рахівський район.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву голови місцевої ОДА Олексія Петрова.

"З-за сильних злив 23 червня відбулося різке підвищення рівня води у річці Тиса, десь на 4-5 метрів.Попередня вартість інфраструктурних збитків по області — це зруйновані дороги місцевого та державного значення, берегоукріплення, дамби, мости — 125 млн гривень", - сказав Петров і додав, що це без підрахунку збитків приватним будинкам і домогосподарствам.

Наголошується, що всього в області від стихії постраждали 12 населених пунктів у 3 областях. Паводок затопив 135 дворів і 40 га пасовищ, пошкодив 12 комунальних та 6 ділянок державних доріг, зруйнував 5 підвісних мостів і пошкодив 14 мостів, а також 5,7 км лісових доріг та 1 км підпірних стінок.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ситуація на затоплених паводками районах західної України критична.