СБУ викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці” на 11,8 млн

Невідповідність запчастин стандартам якості підтвердила незалежна експертиза

Невідповідність запчастин стандартам якості підтвердила незалежна експертиза

Фото: Facebook

Служба безпеки України викрила чиновників “Укрзалізниця” на закупівлі неякісних запчастин для колій.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2018 році комерсанти за сприяння чиновників "Укрзалізниці” організували схему постачання неякісних запчастин для колій виробництва АТ "Дніпропетровський стрілочний завод”.

Ділки встигли поставити продукції на майже 15 мільйонів гривень. Експлуатація цих елементів також створювала загрозу стабільному функціонуванню об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі”, - йдеться в повідомленні.

Експертизи підтвердили невідповідну якість продукції заявленим вимогам та встановили збитки у розмірі 11,8 мільйона гривень.

Співробітники спецслужби також встановили, що протягом 2020 року, поки тривали експертизи, посадовці "Укрзалізниці" намагалися знову закупити неякісну продукцію. Завдяки інформуванню СБУ керівництвом АТ "Укрзалізниця” протиправний механізм було заблоковано”, - додали правоохоронці.

Фігурантам, у тому числі колишньому заступнику одного із Департаментів Укрзалізниці та двом керівникам комерційних структур повідомлено про підозру.

Нагадаємо, на Одещині зловмисники розікрали палива "Укрзалізниці" на 3 млн грн, вони продавали його через підпільні АЗС.