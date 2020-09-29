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29 вересня 2020, 15:56 5

Зеленський дозволив приватизувати Житомирський лікеро-горілчаний завод

29 вересня 2020, 15:56 5
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Результатом приватизації буде збільшення надходжень до бюджету
Результатом приватизації буде збільшення надходжень до бюджету
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський передав державне підприємство Житомирський лікеро-горілчаний завод в управління Фонду державного майна України.

Відповідний указ Зеленський підписав 29 вересня, передає RegioNews.

Повідомляється, що передача заводу у Фонд стане першим кроком до його приватизації.

Такий крок здійснено з метою оптимізації переліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами, але не використовуються для забезпечення діяльності Президента.

Оскільки Житомирський лікеро-горілчаний завод є таким об’єктом, глава держави підтримав пропозицію ДУС про його передачу в управління Фонду державного майна України для подальшої приватизації”, - йдеться в повідомленні.

Очікується, що результатом приватизації заводу буде збільшення надходжень до Державного бюджету.

Нагадаємо, вокзали шести регіонів і Києва планують передати в концесію, мінінфраструктури планує залучити 3,8 млрд грн інвестицій.

приватизація Володимир Зеленський Фонд держмайна Житомирська область Завод указ
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