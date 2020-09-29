Зеленский разрешил приватизировать Житомирский ликеро-водочный завод
Президент Украины Владимир Зеленский передал государственное предприятие Житомирский ликеро-водочный завод в управление Фонда государственного имущества Украины.
Соответствующий указ Зеленский подписал 29 сентября, передает RegioNews.
Сообщается, что передача завода в Фонд станет первым шагом к его приватизации.
Такой шаг осуществлен с целью оптимизации перечня объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами, но которые не используются для обеспечения деятельности Президента.
Поскольку Житомирский ликеро-водочный завод является таким объектом, глава государства поддержал предложение ГУД о его передаче в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации", - говорится в сообщении.
Ожидается, что результатом приватизации завода будет увеличение поступлений в Государственный бюджет.
Напомним, вокзалы шести регионов и Киева планируют передать в концессию, мининфраструктуры планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций.