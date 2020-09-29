Зеленский разрешил приватизировать Житомирский ликеро-водочный завод

Результатом приватизации будет увеличение поступлений в бюджет

Результатом приватизации будет увеличение поступлений в бюджет

Фото: flickrФото: Офис президента

Соответствующий указ Зеленский подписал 29 сентября, передает RegioNews.

Сообщается, что передача завода в Фонд станет первым шагом к его приватизации.

Такой шаг осуществлен с целью оптимизации перечня объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами, но которые не используются для обеспечения деятельности Президента.

Поскольку Житомирский ликеро-водочный завод является таким объектом, глава государства поддержал предложение ГУД о его передаче в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации", - говорится в сообщении.

Ожидается, что результатом приватизации завода будет увеличение поступлений в Государственный бюджет.

Напомним, вокзалы шести регионов и Киева планируют передать в концессию, мининфраструктуры планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций.