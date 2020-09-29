15:18  29 сентября
Фокин прибыл на заседание комитета Верховной Рады
09:06  29 сентября
Мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах
13:32  29 сентября
"Слуга народа" хочет провести выездное заседание на Донбассе - Арахамия
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2020, 15:56 5

Зеленский разрешил приватизировать Житомирский ликеро-водочный завод

29 сентября 2020, 15:56 5
Читайте також українською мовою
Результатом приватизации будет увеличение поступлений в бюджет
Результатом приватизации будет увеличение поступлений в бюджет
Фото: flickrФото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский передал государственное предприятие Житомирский ликеро-водочный завод в управление Фонда государственного имущества Украины.

Соответствующий указ Зеленский подписал 29 сентября, передает RegioNews.

Сообщается, что передача завода в Фонд станет первым шагом к его приватизации.

Такой шаг осуществлен с целью оптимизации перечня объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами, но которые не используются для обеспечения деятельности Президента.

Поскольку Житомирский ликеро-водочный завод является таким объектом, глава государства поддержал предложение ГУД о его передаче в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации", - говорится в сообщении.

Ожидается, что результатом приватизации завода будет увеличение поступлений в Государственный бюджет.

Напомним, вокзалы шести регионов и Киева планируют передать в концессию, мининфраструктуры планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций.

приватизация Владимир Зеленский Фонд госимущества Житомирская область Завод указ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский прибыл в Винницкую область с рабочим визитом
29 сентября 2020, 15:27
Нардеп от "Голоса" подготовила запрос об отзыве Фокина из ТКГ
29 сентября 2020, 15:07
Владимир Зеленский завтра посетит Винницкую область
28 сентября 2020, 15:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского во Львовской области
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »