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29 вересня 2020, 14:12 6

Вокзали шести регіонів і Києва планують передати в концесію

29 вересня 2020, 14:12 6
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Мінінфраструктури планує залучити 3,8 млрд грн інвестицій
Мінінфраструктури планує залучити 3,8 млрд грн інвестицій
Фото: flickr
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Міністерство інфраструктури планує передати у концесію сім залізничних вокзалів, для цього вже підготували всі необхідні документи.

Про це під час конференції "Інвестиції мають значення” повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

Зокрема, у концесію планують передати вокзали Харкова, Миколаєва, Закарпатської області (Чоп), Дніпра, Хмельницького і Вінниці, а також Київ-Пасажирський.

Минулого року Мінінфраструктури планувало передати у концесію вокзали Харкова, Дніпра, Вінниці, Запоріжжя, Івано-Франківська, Хмельницького та Миколаєва.

Передача вокзалів у концесію означає, що тимчасово ними будуть користуватися приватні підприємства.

Від цього процесу очікують залучення інвестицій на 3,8 млрд гривень, забезпечити 60,18 млн грн платежів від компанії-концесіонера і 17,4 млн грн податків до держбюджету. Але точних термінів, коли вокзали передадуть в концесію, ще немає.

Нагадаємо, 20 серпня Україна передала в концесію порт "Ольвія" у Миколаєві. Того ж дня Мінінфраструктури оголосило старт концесійного проєкту паромної переправи в порт Чорноморськ.

Україна Київ вокзал бюджет інфраструктура концесия
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