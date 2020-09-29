Вокзали шести регіонів і Києва планують передати в концесію

Мінінфраструктури планує залучити 3,8 млрд грн інвестицій

Мінінфраструктури планує залучити 3,8 млрд грн інвестицій

Фото: flickr

Міністерство інфраструктури планує передати у концесію сім залізничних вокзалів, для цього вже підготували всі необхідні документи.

Про це під час конференції "Інвестиції мають значення” повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

Зокрема, у концесію планують передати вокзали Харкова, Миколаєва, Закарпатської області (Чоп), Дніпра, Хмельницького і Вінниці, а також Київ-Пасажирський.

Минулого року Мінінфраструктури планувало передати у концесію вокзали Харкова, Дніпра, Вінниці, Запоріжжя, Івано-Франківська, Хмельницького та Миколаєва.

Передача вокзалів у концесію означає, що тимчасово ними будуть користуватися приватні підприємства.

Від цього процесу очікують залучення інвестицій на 3,8 млрд гривень, забезпечити 60,18 млн грн платежів від компанії-концесіонера і 17,4 млн грн податків до держбюджету. Але точних термінів, коли вокзали передадуть в концесію, ще немає.

Нагадаємо, 20 серпня Україна передала в концесію порт "Ольвія" у Миколаєві. Того ж дня Мінінфраструктури оголосило старт концесійного проєкту паромної переправи в порт Чорноморськ.