Володимир Зеленський завтра відвідає Вінниччину

Президент планував приїхати у Вінницьку область ще в липні, але потім візит скасували

Президент планував приїхати у Вінницьку область ще в липні, але потім візит скасували

Фото з відкритих джерел

У вівторок, 29 вересня, у Вінницькій області з робочою поїздкою перебуватиме Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА. Програму перебування Зеленського на Вінниччині поки що не повідомляють. Читайте також: "Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Вінниччині .

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