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28 вересня 2020, 15:54 1

Володимир Зеленський завтра відвідає Вінниччину

28 вересня 2020, 15:54 1
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Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 29 вересня, у Вінницькій області з робочою поїздкою перебуватиме Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.

Програму перебування Зеленського на Вінниччині поки що не повідомляють.

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Володимир Зеленський президент Вінниця Вінницька область візит
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