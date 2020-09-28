Володимир Зеленський завтра відвідає Вінниччину
Президент планував приїхати у Вінницьку область ще в липні, але потім візит скасували
Президент планував приїхати у Вінницьку область ще в липні, але потім візит скасували
У вівторок, 29 вересня, у Вінницькій області з робочою поїздкою перебуватиме Президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.
Програму перебування Зеленського на Вінниччині поки що не повідомляють.
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