Кандидати в мери не просили поліцію про охорону, - Клименко

Глава Нацполіції не виключає цього в майбутньому

Глава Нацполіції не виключає цього в майбутньому

Кандидати у мери не зверталися в Національну поліцію з проханнями про надання їм охорони.

Про це в ефірі телеканалу ICTV 28 вересня повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає RegioNews.

"Поки що немає (ніхто не звертався)", - сказав Клименко.

Він не виключив, що першим таким кандидатом стане чинний мер Умані Черкаської області та ймовірний кандидат у мери Олександр Цебрій.

Клименко повідомив, що, якщо такі звернення будуть надходити в поліцію, то відомство діятиме в рамках закону.

Нагадаємо, мер Умані подав заяву в поліцію щодо реєстрації двійників на місцевих виборах.