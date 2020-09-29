Кандидати в мери не просили поліцію про охорону, - Клименко
Глава Нацполіції не виключає цього в майбутньому
Глава Нацполіції не виключає цього в майбутньому
Кандидати у мери не зверталися в Національну поліцію з проханнями про надання їм охорони.
Про це в ефірі телеканалу ICTV 28 вересня повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає RegioNews.
"Поки що немає (ніхто не звертався)", - сказав Клименко.
Він не виключив, що першим таким кандидатом стане чинний мер Умані Черкаської області та ймовірний кандидат у мери Олександр Цебрій.
Клименко повідомив, що, якщо такі звернення будуть надходити в поліцію, то відомство діятиме в рамках закону.
Нагадаємо, мер Умані подав заяву в поліцію щодо реєстрації двійників на місцевих виборах.
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