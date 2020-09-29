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29 вересня 2020, 11:59 3

Кандидати в мери не просили поліцію про охорону, - Клименко

29 вересня 2020, 11:59 3
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Кандидати у мери не зверталися в Національну поліцію з проханнями про надання їм охорони.

Про це в ефірі телеканалу ICTV 28 вересня повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає RegioNews.

"Поки що немає (ніхто не звертався)", - сказав Клименко.

Він не виключив, що першим таким кандидатом стане чинний мер Умані Черкаської області та ймовірний кандидат у мери Олександр Цебрій.

Клименко повідомив, що, якщо такі звернення будуть надходити в поліцію, то відомство діятиме в рамках закону.

Нагадаємо, мер Умані подав заяву в поліцію щодо реєстрації двійників на місцевих виборах.

Україна поліція мер Нацполіція Кандидат
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