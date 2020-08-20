16:36  20 серпня
Завтра Володимир Зеленський приїде в Миколаїв
12:46  20 серпня
В Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень
17:54  20 серпня
Окупанти з кулеметів обстріляли Авдіївку
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2020, 16:02 1

Мінінфраструктури оголосило старт концесійного проєкту паромної переправи в порт Чорноморськ

20 серпня 2020, 16:02 1
Читайте также на русском языке
Розпочато конкурсний відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації
Розпочато конкурсний відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації
Фото: Центр транспортних стратегій
Читайте также
на русском языке

Міністерство інфраструктури України планує передати в концесію паромну переправу у порт Чорноморськ

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Regionews.

Саме сьогодні оголошуємо старт концесійного проєкту паромної переправи в порт Чорноморськ", - повідомив Владислав Криклій.

Міністр додав, що вже розпочато конкурсний відбір консультантів проекту для написання техніко-економічного обгрунтування та тендерної документації.

Другий пішов! Але перший за розміром прямих інвестицій в морську галузь. Щойно в онлайн-режимі за присутності...

Опубліковано Vladyslav Kryklii Четвер, 20 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні Україна передала в концесію порт "Ольвія" у Миколаєві.

Одеса Владислав Криклій конкурс порт Чорноморськ Мінінфраструктури концесия
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Україна передала в концесію порт "Ольвія" у Миколаєві
20 серпня 2020, 14:57
Слуга народу Дмитрук заявив про намір балотуватися в мери Одеси
20 серпня 2020, 12:02
Кабмін виділить понад 100 мільйонів на реконструкцію Одеського аеропорту - Шмигаль
19 серпня 2020, 15:24
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Рівненщина: кому належать автовокзали регіону
Львів на низькому старті. Хто вирішив кинути виклик "вічному" меру Садовому
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »