Мінінфраструктури оголосило старт концесійного проєкту паромної переправи в порт Чорноморськ

Розпочато конкурсний відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації

Розпочато конкурсний відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації

Фото: Центр транспортних стратегій

Міністерство інфраструктури України планує передати в концесію паромну переправу у порт Чорноморськ

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Regionews.

Саме сьогодні оголошуємо старт концесійного проєкту паромної переправи в порт Чорноморськ", - повідомив Владислав Криклій.

Міністр додав, що вже розпочато конкурсний відбір консультантів проекту для написання техніко-економічного обгрунтування та тендерної документації.

Другий пішов! Але перший за розміром прямих інвестицій в морську галузь. Щойно в онлайн-режимі за присутності... Опубліковано Vladyslav Kryklii Четвер, 20 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні Україна передала в концесію порт "Ольвія" у Миколаєві.