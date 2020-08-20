Мінінфраструктури оголосило старт концесійного проєкту паромної переправи в порт Чорноморськ
Розпочато конкурсний відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації
Розпочато конкурсний відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації
Міністерство інфраструктури України планує передати в концесію паромну переправу у порт Чорноморськ
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Regionews.
Саме сьогодні оголошуємо старт концесійного проєкту паромної переправи в порт Чорноморськ", - повідомив Владислав Криклій.
Міністр додав, що вже розпочато конкурсний відбір консультантів проекту для написання техніко-економічного обгрунтування та тендерної документації.
Другий пішов! Але перший за розміром прямих інвестицій в морську галузь. Щойно в онлайн-режимі за присутності...Опубліковано Vladyslav Kryklii Четвер, 20 серпня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні Україна передала в концесію порт "Ольвія" у Миколаєві.
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