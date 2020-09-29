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29 вересня 2020, 12:24 10

"Слуга народу” витратила понад 16 млн на борди у Києві

29 вересня 2020, 12:24 10
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ЗМІ назвали партії-рекордсмени за витратами на зовнішню агітацію
ЗМІ назвали партії-рекордсмени за витратами на зовнішню агітацію
Фото: Facebook
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Правляча партія "Слуга народу" перед місцевими виборами заплатила за зовнішню рекламу в Києві близько 16 мільйонів гривень.

Про це йдеться в матеріалі проекту Bihus.Info, передає RegioNews.

Слідом за "Слугою народу” за витратами на виборчі борди йде партія "За Майбутнє", яка витратила близько 14,5 млн грн.

Третє місце у рейтингу журналістів посідає "Європейська солідарність" з 6,5 млн грн. Партія "Перемога Пальчевського” витратила на борди 4,8 млн грн.

На 5 місці рейтингу опинилася партія "Пропозиція", яка на рекламу у столиці витратила щонайменше 4,7 млн грн.

За словами журналістів, вони упродовж серпня-вересня фотографували білборди, сітілайти, банери та інші види зовнішньої реклами у Києві і співставили дані з середніми ринковими цінами.

Вони відзначають, що ці підрахунки не є абсолютними і мали на меті не зафіксувати повністю усю рекламу всіх політсил, а встановити співвідношення витрат між партіями і ті партії, які витрачають найбільше.

Нагадаємо, на перельоти Зеленського з бюджету витратили 14 млн грн, найдорожчий переліт Зеленського обійшовся платникам податків у понад 2,5 млн грн.

Київ реклама Слуга народа Місцеві вибори агітація
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