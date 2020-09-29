Вокзалы шести регионов и Киева планируют передать в концессию

Мининфраструктуры планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций

Мининфраструктуры планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций

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Министерство инфраструктуры планирует передать в концессию семь железнодорожных вокзалов, для этого уже подготовили все необходимые документы.

Об этом во время конференции "Инвестиции имеют значение" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

В частности, в концессию планируют передать вокзалы Харькова, Николаева, Закарпатской области (Чоп), Днепра, Хмельницкого и Винницы, а также Киев-Пассажирский.

В прошлом году Мининфраструктуры планировало передать в концессию вокзалы Харькова, Днепра, Винницы, Запорожья, Ивано-Франковска, Хмельницкого и Николаева.

Передача вокзалов в концессию означает, что временно ими будут пользоваться частные предприятия.

От этого процесса ожидают привлечь инвестиций на 3,8 млрд гривен, обеспечить 60,18 млн грн платежей от компании-концессионера и 17,4 млн грн налогов в госбюджет. Но точных сроков, когда вокзалы передадут в концессию, еще нет.

Напомним, 20 августа Украина передала в концессию порт "Ольвия" в Николаеве. Того же дня Мининфраструктуры объявило старт концессионного проекта паромной переправы в порт Черноморск.