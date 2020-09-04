В Уряді спрогнозували курс долара до кінця року

В Україні хороша ситуація із золотовалютним резервом

В Україні хороша ситуація із золотовалютним резервом

Фото: Кабмін

В Кабінеті міністрів не бачать підстав для різкої зміни курсу долара до кінця 2021 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю каналу "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, до кінця року курс очікується на рівні 27-28 гривень за долар.

Денис Шмигаль додав, що в бюджеті на 2021 рік буде закладений курс долара на рівні 29 гривень, а також висловив надію, що у наступному році з курсом долара також буде все добре.

Є вже макропрогноз: там закладено ріст ВВП на рівні 4,6-4,7%, порядку -6% дефіцит держбюджету, курс валют закладається на рівні 29 гривень. Він навіть оптимістичніший за той, який маємо в цьому році", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль підкреслив, що наразі в Україні хороша ситуація із золотовалютним резервом, із ліквідністю банків і казначейського рахунку.

Нагадаємо, медицина, освіта та армія: Мінфін збалансував основу бюджету на 2021 рік - Шмигаль.