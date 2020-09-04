В Правительстве спрогнозировали курс доллара до конца года

В Украине хорошая ситуация с золотовалютным резервом

В Украине хорошая ситуация с золотовалютным резервом

Фото: Кабмин

В Кабинете министров не видят оснований для резкого изменения курса доллара к концу 2021 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью каналу "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, до конца года курс ожидается на уровне 27-28 гривен за доллар.

Денис Шмыгаль добавил, что в бюджете на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен, а также выразил надежду, что в следующем году с курсом доллара также будет все хорошо.

Есть уже макропрогноз: там заложен рост ВВП на уровне 4,6-4,7%, порядка -6% дефицит госбюджета, курс валют закладывается на уровне 29 гривен. Он даже более оптимистичный, чем тот, который есть в этом году", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас в Украине хорошая ситуация с золотовалютным резервом, с ликвидностью банков и казначейского счета.

Напомним, медицина, образование и армия: Минфин сбалансировал основу бюджета на 2021 год - Шмыгаль.