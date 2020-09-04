Медицина, освіта та армія: Мінфін збалансував основу бюджету на 2021 рік - Шмигаль

Проєкт держбюджету на 2021 рік буде поданий на розгляд ВР до 15 вересня

Проєкт держбюджету на 2021 рік буде поданий на розгляд ВР до 15 вересня

Фото: з відкритих джерел

Міністерство фінансів України збалансувало основу Державного бюджету на 2021 рік. Вже є розрахунки на такі галузі, як освіта, медицина і на забезпечення військових потреб армії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає RegioNews.

Бюджет зараз у стадії формування. До 15 вересня, як це вимагає закон, він буде внесений на розгляд відповідних комітетів і парламенту, щоб ми вже перейшли до системної дискусії. На сьогодні Міністерство фінансів збалансувало основу бюджету", - підкреслив прем'єр.

За його словами, на медицину, освіту та забезпечення потреб армії вже є розрахунки.

Також бюджет на 2021 рік передбачає видатки на боротьбу з коронавірусом і буде продовжена медична реформа.

За інформацією Мінфіну, заздалегідь на медицину в проєкті передбачено близько 144 мільярдів гривень.

Раніше повідомлялося, Шмигаль розпорядився оцінити збиток від пожеж у Харківській і Луганській областях. Голови ОДА повинні провести відповідні розрахунки.