09:42  04 вересня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили 2723 нових випадків
10:02  04 вересня
У Луганській і Харківській областях продовжують гасити осередки тління
08:14  04 вересня
Ситуація на Донбасі: порушень режиму "тиші" не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2020, 12:09 10

Медицина, освіта та армія: Мінфін збалансував основу бюджету на 2021 рік - Шмигаль

04 вересня 2020, 12:09 10
Читайте также на русском языке
Проєкт держбюджету на 2021 рік буде поданий на розгляд ВР до 15 вересня
Проєкт держбюджету на 2021 рік буде поданий на розгляд ВР до 15 вересня
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство фінансів України збалансувало основу Державного бюджету на 2021 рік. Вже є розрахунки на такі галузі, як освіта, медицина і на забезпечення військових потреб армії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає RegioNews.

Бюджет зараз у стадії формування. До 15 вересня, як це вимагає закон, він буде внесений на розгляд відповідних комітетів і парламенту, щоб ми вже перейшли до системної дискусії. На сьогодні Міністерство фінансів збалансувало основу бюджету", - підкреслив прем'єр.

За його словами, на медицину, освіту та забезпечення потреб армії вже є розрахунки.

Також бюджет на 2021 рік передбачає видатки на боротьбу з коронавірусом і буде продовжена медична реформа.

За інформацією Мінфіну, заздалегідь на медицину в проєкті передбачено близько 144 мільярдів гривень.

Раніше повідомлялося, Шмигаль розпорядився оцінити збиток від пожеж у Харківській і Луганській областях. Голови ОДА повинні провести відповідні розрахунки.

бюджет медицина прем'єр Деніс Шмигаль економіка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Невизначений формат. Про що не можуть домовитися закарпатські "угорські" партії
Херсонщина: хто контролює автовокзали регіону
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »