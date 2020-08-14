Кабмін вніс зміни до правил в’їзду іноземців в Україну

Перелік держав із значним поширенням Covid-19 формується кожні сім днів

Перелік держав із значним поширенням Covid-19 формується кожні сім днів

Фото: Кабмін

Уряд знову змінив правила в’їзду з-за кордону в Україну, і залишив один критерій для визначення іноземної країни як держави зі значним поширенням Covid-19.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою із значним поширенням коронавірусу вважається та, де кількість нових випадків хвороби на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.

Також Україна включала до червоного списку держави, у яких приріст числа інфікованих за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%.

Усі іноземці, а також громадяни України, які прибувають з країн червоної зони, мусять піти на 14 днів на ізоляцію, або упродовж доби здати ПЛР-тест.

Вони можуть приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Іноземці при в'їзді також повинні мати поліс медичного страхування.

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Нагадаємо, в Україні рекордний приріст заражених коронавірусом: хворобу підтвердили у 1732 осіб.