Кабмин внес изменения в правила въезда иностранцев в Украину

Перечень государств с широким распространением Covid-19 формируется каждые семь дней

Перечень государств с широким распространением Covid-19 формируется каждые семь дней

Фото: Кабмин

Правительство снова изменило правила въезда из-за границы в Украину, и оставило один критерий для определения иностранного государства как государства со значительным распространением Covid-19.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавируса считается то, где количество новых случаев болезни на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Также Украина включала в красный список государства, в которых прирост числа инфицированных за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%.

Все иностранцы, а также граждане Украины, которые прибывают из стран красной зоны, должны пойти на 14 дней на изоляцию, или в течении суток сдать ПЦР-тест.

Они могут приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанными не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Иностранцы при въезде также должны иметь полис медицинского страхования.

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Напомним, в Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили в 1732 человек.