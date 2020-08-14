Кабмин внес изменения в правила въезда иностранцев в Украину
Правительство снова изменило правила въезда из-за границы в Украину, и оставило один критерий для определения иностранного государства как государства со значительным распространением Covid-19.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
Согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавируса считается то, где количество новых случаев болезни на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.
Также Украина включала в красный список государства, в которых прирост числа инфицированных за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%.
Все иностранцы, а также граждане Украины, которые прибывают из стран красной зоны, должны пойти на 14 дней на изоляцию, или в течении суток сдать ПЦР-тест.
Они могут приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанными не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Иностранцы при въезде также должны иметь полис медицинского страхования.
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Напомним, в Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили в 1732 человек.