Дитячі садки у Вінниці мають запрацювати до 25 серпня, – мерія
Усі дитячі садки Вінниці, які не встигли відкритись у червні, мають запрацювати до 25 серпня.
Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов у Facebook, передає RegioNews.
"Я вже повідомляв, що вінницькі дитячі садки, які не встигли відкритись у червні, мають запрацювати до 25 серпня. Деякі з них вже пройшли перевірку спецкомісії та почали приймати дітей", – написав мер.
Станом на 13 серпня у Вінниці вже працювали 34 муніципальні дитсадки. За словами мера, головна умова – всі працівники мають пройти медобстеження і тестування на коронавірус.
"Це важлива і серйозна робота, бо під час такого аналізу дійсно вдалось виявити людей з безсимптомним перебігом COVID-19", – зауважив Моргунов.
У садках, що працюють, дещо змінився режим: батьки не можуть заходити у приміщення закладу, а залишають і забирають дітей на подвір’ї.
"Зараз при відкритті садочків бачимо таку саму тенденцію, як і на початку літа – у перші дні роботи дітей приводять дуже мало. За тиждень-два маленьких вихованців уже більшає", – додав міський голова.
Нагадаємо, що у Львові через спалах COVID-19 закрили дитячі садочки.