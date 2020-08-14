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14 серпня 2020, 10:09 1

Дитячі садки у Вінниці мають запрацювати до 25 серпня, – мерія

14 серпня 2020, 10:09 1
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Батьки забиратимуть дітей на подвір'ї
Батьки забиратимуть дітей на подвір'ї
Рixabay
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Усі дитячі садки Вінниці, які не встигли відкритись у червні, мають запрацювати до 25 серпня.

Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов у Facebook, передає RegioNews.

"Я вже повідомляв, що вінницькі дитячі садки, які не встигли відкритись у червні, мають запрацювати до 25 серпня. Деякі з них вже пройшли перевірку спецкомісії та почали приймати дітей", – написав мер.

Станом на 13 серпня у Вінниці вже працювали 34 муніципальні дитсадки. За словами мера, головна умова – всі працівники мають пройти медобстеження і тестування на коронавірус.

"Це важлива і серйозна робота, бо під час такого аналізу дійсно вдалось виявити людей з безсимптомним перебігом COVID-19", – зауважив Моргунов.

У садках, що працюють, дещо змінився режим: батьки не можуть заходити у приміщення закладу, а залишають і забирають дітей на подвір’ї.

"Зараз при відкритті садочків бачимо таку саму тенденцію, як і на початку літа – у перші дні роботи дітей приводять дуже мало. За тиждень-два маленьких вихованців уже більшає", – додав міський голова.

Нагадаємо, що у Львові через спалах COVID-19 закрили дитячі садочки.

коронавірус карантин дитячий садок мер Вінниця
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