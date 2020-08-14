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14 серпня 2020, 11:32 9

Бойовики "ДНР" відкрили пропуск через КПП "Оленівка”

14 серпня 2020, 11:32 9
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Людей будуть пропускати до 18:00
Людей будуть пропускати до 18:00
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Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" відкритий з 9:00 і буде працювати до 18:00. Пропуск здійснюється в обидва боки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

З тимчасово окупованої території випускатимуть лише тих, в кого є прописка на підконтрольній українському уряду території. А в’їхати на ТОТ зможуть лише ті, кого внесли у заздалегідь узгоджені списки до "Міжвідомчого оперативного штабу".

Причому, після перетину в бік ТОТ вимагають проходити 14-денну обсервацію.

Нагадаємо, на один день "Оленівка" була відкрита 17 і 20 липня, а до цього – 13 липня.

бойовики кордон КПВВ контроль
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