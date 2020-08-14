Бойовики "ДНР" відкрили пропуск через КПП "Оленівка”
Людей будуть пропускати до 18:00
Людей будуть пропускати до 18:00
Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" відкритий з 9:00 і буде працювати до 18:00. Пропуск здійснюється в обидва боки.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.
З тимчасово окупованої території випускатимуть лише тих, в кого є прописка на підконтрольній українському уряду території. А в’їхати на ТОТ зможуть лише ті, кого внесли у заздалегідь узгоджені списки до "Міжвідомчого оперативного штабу".
Причому, після перетину в бік ТОТ вимагають проходити 14-денну обсервацію.
Нагадаємо, на один день "Оленівка" була відкрита 17 і 20 липня, а до цього – 13 липня.
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини