Бойовики "ДНР" відкрили пропуск через КПП "Оленівка”

Людей будуть пропускати до 18:00

Людей будуть пропускати до 18:00

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" відкритий з 9:00 і буде працювати до 18:00. Пропуск здійснюється в обидва боки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

З тимчасово окупованої території випускатимуть лише тих, в кого є прописка на підконтрольній українському уряду території. А в’їхати на ТОТ зможуть лише ті, кого внесли у заздалегідь узгоджені списки до "Міжвідомчого оперативного штабу".

Причому, після перетину в бік ТОТ вимагають проходити 14-денну обсервацію.

Нагадаємо, на один день "Оленівка" була відкрита 17 і 20 липня, а до цього – 13 липня.