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02 серпня 2020, 15:53 1

НБУ погодив придбання Олександром Ярославським банку "Кредит-Дніпро"

02 серпня 2020, 15:53 1
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На початок року банком володіла компанія, яка опосередковано належить Віктору Пінчуку
Фото з відкритих джерел
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Національний банк України (НБУ) 30 липня погодив пряме придбання Олександром Ярославським 100% статутного капіталу банку "Кредит Дніпро" (Київ).

Про це повідомили на сайті НБУ, пише RegioNews.

НБУ погодив громадянину України Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ "Банк "Кредит Дніпро". Відповідне рішення 30 липня 2020 року ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заявник зобов'язується надавати банку повну фінансову підтримку для забезпечення належного фінансового стану.

Як повідомляли в прес-службі НБУ 10 квітня, центробанк офіційно отримав від представників українського олігарха Олександра Ярославського пакет документів для узгодження купівлі 100% статутного капіталу банку "Кредит Дніпро".

Банк "Кредит Дніпро" засновано в 1993 році. Його єдиним акціонером на початок року була компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 червня 2020 року за розміром загальних активів (12,754 млрд грн) банк посідав 19-те місце серед 75 діючих.

Нагадаємо, 10 липня Дніпропетровська ОДА надала землю фірмі Ярославського для будівництва нового терміналу аеропорту




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