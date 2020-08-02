НБУ погодив придбання Олександром Ярославським банку "Кредит-Дніпро"
Національний банк України (НБУ) 30 липня погодив пряме придбання Олександром Ярославським 100% статутного капіталу банку "Кредит Дніпро" (Київ).
Про це повідомили на сайті НБУ, пише RegioNews.
НБУ погодив громадянину України Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ "Банк "Кредит Дніпро". Відповідне рішення 30 липня 2020 року ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що заявник зобов'язується надавати банку повну фінансову підтримку для забезпечення належного фінансового стану.
Як повідомляли в прес-службі НБУ 10 квітня, центробанк офіційно отримав від представників українського олігарха Олександра Ярославського пакет документів для узгодження купівлі 100% статутного капіталу банку "Кредит Дніпро".
Банк "Кредит Дніпро" засновано в 1993 році. Його єдиним акціонером на початок року була компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.
Згідно з даними Нацбанку України, на 1 червня 2020 року за розміром загальних активів (12,754 млрд грн) банк посідав 19-те місце серед 75 діючих.
Нагадаємо, 10 липня Дніпропетровська ОДА надала землю фірмі Ярославського для будівництва нового терміналу аеропорту