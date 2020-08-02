НБУ согласовал приобретение Александром Ярославским банка "Кредит-Днепр"
Национальный банк Украины (НБУ) 30 июля согласовал прямое приобретение Александром Ярославским 100% уставного капитала банка "Кредит Днепр" (Киев).
Об этом сообщили на сайте НБУ, пишет RegioNews.
НБУ согласовал гражданину Украины Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк "Кредит Днепр". Соответствующее решение 30 июля 2020 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявитель обязуется предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения должного финансового состояния.
Как сообщали в пресс-службе НБУ 10 апреля, центробанк официально получил от представителей украинского олигарха Александра Ярославского пакет документов для согласования покупки 100% уставного капитала банка "Кредит Днепр".
Банк "Кредит Днепр" основано в 1993 году. Его единственным акционером на начало года являлась компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (12,754 млрд грн) банк занимал 19-е место среди 75 действующих.
Напомним, 10 июля Днепропетровская ОГА выделила землю фирме Ярославского для строительства нового терминала аэропорта