НБУ согласовал приобретение Александром Ярославским банка "Кредит-Днепр"

В начале года банком владела компания, которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку

В начале года банком владела компания, которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку

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Об этом сообщили на сайте НБУ, пишет RegioNews.

НБУ согласовал гражданину Украины Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк "Кредит Днепр". Соответствующее решение 30 июля 2020 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявитель обязуется предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения должного финансового состояния.

Как сообщали в пресс-службе НБУ 10 апреля, центробанк официально получил от представителей украинского олигарха Александра Ярославского пакет документов для согласования покупки 100% уставного капитала банка "Кредит Днепр".

Банк "Кредит Днепр" основано в 1993 году. Его единственным акционером на начало года являлась компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (12,754 млрд грн) банк занимал 19-е место среди 75 действующих.

Напомним, 10 июля Днепропетровская ОГА выделила землю фирме Ярославского для строительства нового терминала аэропорта





