У Дніпропетровській області мисливці стріляли по водоймі, в якій купалися діти

Самі мисливці кажуть, що їх мішенню були дикі качки

Самі мисливці кажуть, що їх мішенню були дикі качки

фото: Наталія Кисельова

У Дніпропетровській області чоловіки відкрили вогонь по диким качкам, які плавали біля пляжу. На той момент у воді були діти.

Відео опублікувала очевидиця події Наталія Кисельова на своїй сторінці в Facebook, пише Regionews.

Ці особини на катері припливли до пляжу, де купаються люди, діти і почали стріляти по качкам, які плавали на воді. Ви закони фізики знаєте? Куди відрикошетить цей патрон. У дітей поряд плаваючих, у відпочиваючих? Навколо безліч людей. Це жесть... Хто несе за це відповідальність? Правила для кого? Вам їсти нічого? Ідіть в тир і обстріляйте там хоч одне одного. Напишіть свою адресу, зробимо вам доставку їжі", — написала вона.

Також Наталія додала, що відпочиваючі звернулися до правоохоронців, вони приїхали на місце події. Офіційних коментарів поліції з приводу інциденту поки немає.

У кожного своє хобі і захоплення, але коли ці захоплення не небезпечні для життя. На відео погано видно, т. к. я бігла до... Опубліковано Наталією Киселевою Субота, 1 серпня 2020 р.

Нагадаємо, кілька днів тому під Харковом десантники під час навчань розполохали відпочиваючих на пляжі.