У Черкасах замінували банк

Поруч розташоване приміщення Черкаської ОДА

Поруч розташоване приміщення Черкаської ОДА

Фото: Суспільне

У центрі Черкас біля приміщення ОДА поліція перекрила квартал вулиці Лазарєва. Там зібрались рятувальники та сапери.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеві видання.

Причиною надзвичайних заходів стало повідомлення про замінування приміщення "Правекс-банку” по вулиці Лазарева, 4.

Як повідомив речник обласного ДСНС Костянтин Проценко, повідомлення надійшло о 15:50. Перевірку проводить ГУ НП в Черкаській області.

Нагадаємо, Біля будинку, в якому живе мер Запоріжжя, працюють спецслужби, там знайшли підозрілу сумку.