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31 липня 2020, 17:25 2

У Черкасах замінували банк

31 липня 2020, 17:25 2
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Поруч розташоване приміщення Черкаської ОДА
Поруч розташоване приміщення Черкаської ОДА
Фото: Суспільне
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У центрі Черкас біля приміщення ОДА поліція перекрила квартал вулиці Лазарєва. Там зібрались рятувальники та сапери.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеві видання.

Причиною надзвичайних заходів стало повідомлення про замінування приміщення "Правекс-банку” по вулиці Лазарева, 4.

Як повідомив речник обласного ДСНС Костянтин Проценко, повідомлення надійшло о 15:50. Перевірку проводить ГУ НП в Черкаській області.

Нагадаємо, Біля будинку, в якому живе мер Запоріжжя, працюють спецслужби, там знайшли підозрілу сумку.

мінування банки Черкаси рятувальники ДСНС ОДА
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