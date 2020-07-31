У Черкасах замінували банк
Поруч розташоване приміщення Черкаської ОДА
Поруч розташоване приміщення Черкаської ОДА
У центрі Черкас біля приміщення ОДА поліція перекрила квартал вулиці Лазарєва. Там зібрались рятувальники та сапери.
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеві видання.
Причиною надзвичайних заходів стало повідомлення про замінування приміщення "Правекс-банку” по вулиці Лазарева, 4.
Як повідомив речник обласного ДСНС Костянтин Проценко, повідомлення надійшло о 15:50. Перевірку проводить ГУ НП в Черкаській області.
Нагадаємо, Біля будинку, в якому живе мер Запоріжжя, працюють спецслужби, там знайшли підозрілу сумку.
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