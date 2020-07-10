Дніпропетровська ОДА надала землю фірмі Ярославського для будівництва нового терміналу аеропорту
Оператору реконструкції Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ", компанії "НС-Дніпро" з групи DCH Олександра Ярославського, офіційно виділили землю під будівництво нового аеровокзального комплексу – 6 ділянок загальною площею 7,6 га.
Про це пише Regionews з посиланням на Дніпропетровську ОДА.
Підписали документ, який дозволяє нам рухатися далі в підготовці до будівництва, щоб уже восени почати роботи, – повідомив під час церемонії Володимир Васильченко, гендиректор Міжнародного аеропорту "Харків", який керує проектною групою з будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро".
Як відомо, проект будівництва нового аеропорту в Дніпрі реалізується у форматі приватно-державного партнерства. За рахунок бюджетних коштів буде профінансовано будівництво сучасної злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м. А група DCH Олександра Ярославського займається будівництвом сучасного аеровокзального комплексу.
Інвестор будуватиме термінал і супутню інфраструктуру. Підписаний договір – це ще й інвестиційне зобов'язання компанії DCH працевлаштувати певну кількість людей і платити податки саме місцевій громаді", – прокоментував підписання документа голова ОДА Олександр Бондаренко.
Нагадаємо, що власник групи DCH Олександр Ярославський планує інвестувати в будівництво нового термінального комплексу Міжнародного аеропорту "Дніпро" $ 70-80 млн.