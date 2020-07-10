Дніпропетровська ОДА надала землю фірмі Ярославського для будівництва нового терміналу аеропорту

Відповідний договір, який регулює відносини між державою та інвестором, сьогодні, 10 липня, підписав голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко

Відповідний договір, який регулює відносини між державою та інвестором, сьогодні, 10 липня, підписав голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко

Фото: ДніпроОДА

Оператору реконструкції Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ", компанії "НС-Дніпро" з групи DCH Олександра Ярославського, офіційно виділили землю під будівництво нового аеровокзального комплексу – 6 ділянок загальною площею 7,6 га.

Про це пише Regionews з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

Підписали документ, який дозволяє нам рухатися далі в підготовці до будівництва, щоб уже восени почати роботи, – повідомив під час церемонії Володимир Васильченко, гендиректор Міжнародного аеропорту "Харків", який керує проектною групою з будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро".

Як відомо, проект будівництва нового аеропорту в Дніпрі реалізується у форматі приватно-державного партнерства. За рахунок бюджетних коштів буде профінансовано будівництво сучасної злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м. А група DCH Олександра Ярославського займається будівництвом сучасного аеровокзального комплексу.

Інвестор будуватиме термінал і супутню інфраструктуру. Підписаний договір – це ще й інвестиційне зобов'язання компанії DCH працевлаштувати певну кількість людей і платити податки саме місцевій громаді", – прокоментував підписання документа голова ОДА Олександр Бондаренко.

Нагадаємо, що власник групи DCH Олександр Ярославський планує інвестувати в будівництво нового термінального комплексу Міжнародного аеропорту "Дніпро" $ 70-80 млн.