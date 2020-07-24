ЦВК вважає, що місцеві вибори пройдуть у складних умовах

Вони будуть проводитись за новим виборчим законодавством

Вони будуть проводитись за новим виборчим законодавством

Фото: flickr

Місцеві вибори в Україні пройдуть у складних умовах через зміни до виборчого законодавства і пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Місцеві вибори проходитимуть у складних умовах, адже вони вперше відбуватимуться за новим виборчим законодавством. Окрім того, додає певних складнощів і пандемія COVID-19, через яку в державі на сьогодні діють та ще продовжені поки що на місяць карантинні обмеження”, - повідомив член ЦВК Андрій Гевко.

Гевко додав, що за таких умов нелегко буде проходити організація голосування, підрахунок голосів дільничними комісіями, а також встановлення підсумків голосування на ТВК.

Він зазначив, що ЦВК спільно із Урядом та Міністерством охорони здоровʼя докладе всіх зусиль, щоб місцеві вибори відбулися безпечно і відповідно до вимог законодавства.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня.