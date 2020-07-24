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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
24 липня 2020, 11:14 2

ЦВК вважає, що місцеві вибори пройдуть у складних умовах

24 липня 2020, 11:14 2
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Вони будуть проводитись за новим виборчим законодавством
Вони будуть проводитись за новим виборчим законодавством
Фото: flickr
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Місцеві вибори в Україні пройдуть у складних умовах через зміни до виборчого законодавства і пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Місцеві вибори проходитимуть у складних умовах, адже вони вперше відбуватимуться за новим виборчим законодавством. Окрім того, додає певних складнощів і пандемія COVID-19, через яку в державі на сьогодні діють та ще продовжені поки що на місяць карантинні обмеження”, - повідомив член ЦВК Андрій Гевко.

Гевко додав, що за таких умов нелегко буде проходити організація голосування, підрахунок голосів дільничними комісіями, а також встановлення підсумків голосування на ТВК.

Він зазначив, що ЦВК спільно із Урядом та Міністерством охорони здоровʼя докладе всіх зусиль, щоб місцеві вибори відбулися безпечно і відповідно до вимог законодавства.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня.

Кабмін бюджет децентралізація ЦВК Місцеві вибори
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