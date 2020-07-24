Шмигаль розповів, на яких умовах Україна отримає 600 млн євро від ЄС

ЄС вимагає провести ряд реформ, які можна поділити на чотири блоки

ЄС вимагає провести ряд реформ, які можна поділити на чотири блоки

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Для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати ряд спеціальних вимог, серед яких: нова судова реформа, реформування податкової та митної адміністрації, ліквідація податкової міліції та ще низка змін.

Як передає RegioNews, про це йдеться у статті "Європейської правди".

Макрофінансова допомога буде розділена на два транші по 600 млн євро кожен. Перший безумовний - він буде наданий невідкладно після ратифікації Меморандуму Верховною Радою України. Другий транш буде виданий в той період, коли будуть виконані ті реформи, які уряд запланував виконати в цьому і на початку наступного року”, - сказав Денис Шмигаль.

За його словами, отримання другого траншу від ЄС буде можливим лише після виконання спеціальних умов:

управління державними закупівлями та корпоратизація керуючої ради;

реформа податкової та митної адміністрації шляхом проведення відкритих конкурсів;

запровадження IT-рішень;

реформа й вдосконалення системи моніторингу ПДВ;

продовження реформи державної служби;

покращення бізнес-клімату;

продовження розширення повноважень приватних виконавців;

питання післясудового врегулювання спорів;

поетапна ліквідацію існуючої Державної фіскальної служби;

секторальні реформи та державні підприємства.

Україна має продовжити "докладати зусиль для відновлення активів у державних банках, використовуючи усі існуючі інструменти для врегулювання проблемних активів, у тому числі шляхом проведення дій через суди та кримінального переслідування, де це необхідно", йдеться у меморандумі з ЄС.

Шмигаль припустив, що умови можуть бути виконані на початок 2021 року.

Раніше повідомлялось, що Європейський союз та Україна підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги країні: вона розрахована на 12 місяців.