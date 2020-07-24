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24 липня 2020, 11:26 4

Шмигаль розповів, на яких умовах Україна отримає 600 млн євро від ЄС

24 липня 2020, 11:26 4
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ЄС вимагає провести ряд реформ, які можна поділити на чотири блоки
Фото: з відкритих джерел
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Для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати ряд спеціальних вимог, серед яких: нова судова реформа, реформування податкової та митної адміністрації, ліквідація податкової міліції та ще низка змін.

Як передає RegioNews, про це йдеться у статті "Європейської правди".

Макрофінансова допомога буде розділена на два транші по 600 млн євро кожен. Перший безумовний - він буде наданий невідкладно після ратифікації Меморандуму Верховною Радою України. Другий транш буде виданий в той період, коли будуть виконані ті реформи, які уряд запланував виконати в цьому і на початку наступного року”, - сказав Денис Шмигаль.

За його словами, отримання другого траншу від ЄС буде можливим лише після виконання спеціальних умов:

  • управління державними закупівлями та корпоратизація керуючої ради;
  • реформа податкової та митної адміністрації шляхом проведення відкритих конкурсів;
  • запровадження IT-рішень;
  • реформа й вдосконалення системи моніторингу ПДВ;
  • продовження реформи державної служби;
  • покращення бізнес-клімату;
  • продовження розширення повноважень приватних виконавців;
  • питання післясудового врегулювання спорів;
  • поетапна ліквідацію існуючої Державної фіскальної служби;
  • секторальні реформи та державні підприємства.

Україна має продовжити "докладати зусиль для відновлення активів у державних банках, використовуючи усі існуючі інструменти для врегулювання проблемних активів, у тому числі шляхом проведення дій через суди та кримінального переслідування, де це необхідно", йдеться у меморандумі з ЄС.

Шмигаль припустив, що умови можуть бути виконані на початок 2021 року.

Раніше повідомлялось, що Європейський союз та Україна підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги країні: вона розрахована на 12 місяців.

финансирование ЄС реформа закон бюджет Деніс Шмигаль
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