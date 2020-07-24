Шмигаль розповів, на яких умовах Україна отримає 600 млн євро від ЄС
Для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати ряд спеціальних вимог, серед яких: нова судова реформа, реформування податкової та митної адміністрації, ліквідація податкової міліції та ще низка змін.
Як передає RegioNews, про це йдеться у статті "Європейської правди".
Макрофінансова допомога буде розділена на два транші по 600 млн євро кожен. Перший безумовний - він буде наданий невідкладно після ратифікації Меморандуму Верховною Радою України. Другий транш буде виданий в той період, коли будуть виконані ті реформи, які уряд запланував виконати в цьому і на початку наступного року”, - сказав Денис Шмигаль.
За його словами, отримання другого траншу від ЄС буде можливим лише після виконання спеціальних умов:
- управління державними закупівлями та корпоратизація керуючої ради;
- реформа податкової та митної адміністрації шляхом проведення відкритих конкурсів;
- запровадження IT-рішень;
- реформа й вдосконалення системи моніторингу ПДВ;
- продовження реформи державної служби;
- покращення бізнес-клімату;
- продовження розширення повноважень приватних виконавців;
- питання післясудового врегулювання спорів;
- поетапна ліквідацію існуючої Державної фіскальної служби;
- секторальні реформи та державні підприємства.
Україна має продовжити "докладати зусиль для відновлення активів у державних банках, використовуючи усі існуючі інструменти для врегулювання проблемних активів, у тому числі шляхом проведення дій через суди та кримінального переслідування, де це необхідно", йдеться у меморандумі з ЄС.
Шмигаль припустив, що умови можуть бути виконані на початок 2021 року.
Раніше повідомлялось, що Європейський союз та Україна підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги країні: вона розрахована на 12 місяців.