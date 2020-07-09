09:56  09 липня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 810 нових випадків
10:32  09 липня
У Чернівецькій області досі підтоплені 4 населені пункти
08:21  09 липня
Доба в ООС: поранені троє українських військових, один загинув
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 липня 2020, 12:11 2

У Кіровоградській області притягнули до відповідальності понад 60 чиновників

09 липня 2020, 12:11 2
Читайте также на русском языке
Було відшкодовано втрат бюджету на понад 10 мільйонів
Було відшкодовано втрат бюджету на понад 10 мільйонів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

За результатами ревізій та державних фінансових аудитів в Кіровоградській області притягнули до адміністративної відповідальності 63 посадових особи.

Про це повідомляє місцеве видання "DOZOR" із посиланням на "Держаудитслужбу", передає RegioNews.

Упродовж останніх шести місяців фахівці Держаудитслужби області виявили втрати матеріальних та фінансових ресурсів на загальну суму понад 18,1 млн грн.

Аудитори забезпечили відшкодування фінансових порушень, що призвели до втрат, на суму майже 12,2 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Також 18 посадовців притягнули до матеріальної відповідальності, ще 11 до дисциплінарної.

До установ, у яких виявили порушення, було застосовано такі заходи впливу, як припинення операцій з бюджетними коштами, зменшення бюджетних асигнувань та вимога повернення використаних не за цільовим призначенням коштів.

Ще у 3 випадках чиновників попередили про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення на більше 2,7 млн гривень.

Нагадаємо, НАЗК починає моніторити спосіб життя українських чиновників.

Кіровоградська область аудит перевірки бюджет чиновники
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На запорізькому курорті виявили 47 закладів-порушників санітарних норм
09 липня 2020, 10:46
Відставка Смолія: біля будинку ексголови Нацбанку залишили труну і вінки
09 липня 2020, 10:04
Кабмін виділив майже 2 мільярди гривень на розвиток регіонів
08 липня 2020, 17:10
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Навіщо Петрашко хоче "зламати" ProZorro і чому це може коштувати Україні $600 млн щорічно
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »