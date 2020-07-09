У Кіровоградській області притягнули до відповідальності понад 60 чиновників

Було відшкодовано втрат бюджету на понад 10 мільйонів

Було відшкодовано втрат бюджету на понад 10 мільйонів

Фото: Facebook

За результатами ревізій та державних фінансових аудитів в Кіровоградській області притягнули до адміністративної відповідальності 63 посадових особи.

Про це повідомляє місцеве видання "DOZOR" із посиланням на "Держаудитслужбу", передає RegioNews.

Упродовж останніх шести місяців фахівці Держаудитслужби області виявили втрати матеріальних та фінансових ресурсів на загальну суму понад 18,1 млн грн.

Аудитори забезпечили відшкодування фінансових порушень, що призвели до втрат, на суму майже 12,2 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Також 18 посадовців притягнули до матеріальної відповідальності, ще 11 до дисциплінарної.

До установ, у яких виявили порушення, було застосовано такі заходи впливу, як припинення операцій з бюджетними коштами, зменшення бюджетних асигнувань та вимога повернення використаних не за цільовим призначенням коштів.

Ще у 3 випадках чиновників попередили про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення на більше 2,7 млн гривень.

Нагадаємо, НАЗК починає моніторити спосіб життя українських чиновників.