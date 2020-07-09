В Кировоградской области привлекли к ответственности более 60 чиновников
По результатам ревизий и государственных финансовых аудитов в Кировоградской области привлекли к административной ответственности 63 должностных лица.
Об этом сообщает местное издание "DOZOR" со ссылкой на "Госаудитслужбу", передает RegioNews.
В течение последних шести месяцев специалисты Госаудитслужбы области обнаружили потери материальных и финансовых ресурсов на общую сумму более 18,1 млн грн.
Аудиторы обеспечили возмещение финансовых нарушений, которые привели к потерям на сумму почти 12,2 млн грн", - говорится в сообщении.
Также 18 должностных лиц привлекли к материальной ответственности, еще 11 к дисциплинарной.
В отношении учреждений, в которых обнаружили нарушения, были применены такие меры воздействия, как прекращение операций с бюджетными средствами, уменьшение бюджетных ассигнований и требование возврата использованных не по целевому назначению средств.
Еще в 3 случаях чиновников предупредили о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушения на более 2,7 млн гривен.
Напомним, НАПК начинает мониторить образ жизни украинских чиновников.