В Кировоградской области привлекли к ответственности более 60 чиновников

Были возмещены потери бюджета на более чем 10 миллионов

Были возмещены потери бюджета на более чем 10 миллионов

Фото: Facebook

По результатам ревизий и государственных финансовых аудитов в Кировоградской области привлекли к административной ответственности 63 должностных лица.

Об этом сообщает местное издание "DOZOR" со ссылкой на "Госаудитслужбу", передает RegioNews.

В течение последних шести месяцев специалисты Госаудитслужбы области обнаружили потери материальных и финансовых ресурсов на общую сумму более 18,1 млн грн.

Аудиторы обеспечили возмещение финансовых нарушений, которые привели к потерям на сумму почти 12,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Также 18 должностных лиц привлекли к материальной ответственности, еще 11 к дисциплинарной.

В отношении учреждений, в которых обнаружили нарушения, были применены такие меры воздействия, как прекращение операций с бюджетными средствами, уменьшение бюджетных ассигнований и требование возврата использованных не по целевому назначению средств.

Еще в 3 случаях чиновников предупредили о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушения на более 2,7 млн гривен.

Напомним, НАПК начинает мониторить образ жизни украинских чиновников.