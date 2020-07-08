Кабмін виділив майже 2 мільярди гривень на розвиток регіонів

Також було виділено кошти на закупівлю обладнання для районних лікарень

Також було виділено кошти на закупівлю обладнання для районних лікарень

Фото: Кабмін

8 липня Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 1,7 млрд грн за програмою соціально-економічного розвитку регіонів.

Про це повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Ці кошти будуть спрямовані на потреби людей. Це зокрема встановлення освітлення на вулицях, утеплення навчальних закладів, придбання обладнання для лікарень та багато іншого. Кошти за цією програмою нам вдалося зберегти під час ухвалення змін до Держбюджету", - сказав Шмигаль.

Він доручив міністру регіонального розвитку разом із Мінфіном проконтролювати, щоб ці проекти були профінансовані та реалізовані вчасно.

Також уряд виділив для Міністерства охорони здоров’я 5,3 мільярда на закупівлю обладнання для районних лікарень.

Прийняття рішення уряду дозволить виділити Міністерству охорони здоров’я кошти для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах. Мова йде про районні лікарні", - повідомляє урядовий портал.

Мова йде про закупівлю комп’ютерних томографів, ангіографів та ендоскопічного обладнання.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що гроші для постраждалих від пожеж на Луганщині виділять із резервного фонду.