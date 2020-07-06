НАЗК починає моніторити спосіб життя українських чиновників

Моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел

Моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел

Це допоможе виявити тих посадовців, які задекларували скромні статки, але водночас користуються люксовими автомобілями, купують маєтки, отримують коштовні подарунки від найближчих родичів тощо.

Про це пише Regionews з посиланням на Національне агенство запобігання корупції. Відтепер Україна – серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч, їздить на "Мерседесі", тепер фіксуватимуть не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави", – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков. Під час моніторингу способу життя НАЗК зокрема перевірятиме таку інформацію: Користування об’єктами, які не вказані в декларації;

Відомості щодо отриманих подарунків;

Придбання об’єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи. Якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації. Якщо в результаті моніторингу буде виявлено корупційні порушення – НАЗК повідомлятиме про це правоохоронним органам та іншим уповноваженим суб’єктам. Довідка: Проведення НАЗК заходів із моніторингу способу життя передбачено Законом України "Про запобігання корупції". Відділ, який мав виконувати цю вимогу Закону, існував у структурі НАЗК і раніше, однак на практиці заходи з моніторингу способу життя не проводилися. Нагадаємо, сьогодні ЗМІ оприлюднили рейтинг міських голів з найвищими корупційними ризиками.

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