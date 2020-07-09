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09 липня 2020, 10:46 5

На запорізькому курорті виявили 47 закладів-порушників санітарних норм

09 липня 2020, 10:46 5
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Держспоживслужба упродовж кількох днів перевіряла бази відпочинку у Кирилівці
Держспоживслужба упродовж кількох днів перевіряла бази відпочинку у Кирилівці
Фото: з відкритих джерел
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Після спалаху кишкової інфекції на базі відпочинку "Дніпровські зорі" фахівці провели масові перевірки на запорізькому курорті та виявили значні порушення санітарних норм.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Запоріжжя.

Держспоживслужба перевіряла курортну Кирилівку упродовж кількох днів щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних заходів.

Перевірці підлягали бази відпочинку, кафе, магазини", - йдеться у повідомленні.

Були знайдені 47 закладів-порушників, де не дотримувалися санітарних норм або приписів органів державної санітарно-епідеміологічної служби.

За результатами перевірки складені протоколи за статтями 42 "Порушення санітарних норм" та 188-11 "Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних вимог посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служби" Кодексу України про адміністративні правопорушення на керівників 36 закладів оздоровлення та відпочинку та на керівників 11 закладів торгівлі і громадського харчування.

Нагадаємо, відпочиваючі у Кирилівці на базі відпочинку "Дніпровські зорі" стали масово скаржитися на погіршення стану здоров'я увечері 1 липня після прийому їжі.

За попередніми даними, гості бази отруїлися окрошкою. Їх госпіталізували до лікарні.

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