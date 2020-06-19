Повернення до жорсткого карантину сильно вдарить по економіці – Кабмін
Кабінет міністрів вважає, що повернення до жорсткішого карантину дуже сильно вдарить по економіці України.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради у Офісі президента, передає RegioNews.
Повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці, необхідна тісніша координація в комунікаціях щодо заходів карантину з місцевою владою й населенням", - йдеться в повідомленні.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, низка країн також вирішила піти шляхом адаптивного карантину, впроваджуючи жорсткіші заходи залежно від тенденцій захворюваності в містах та регіонах.
У свою чергу, президент Зеленський сказав, що переходу до жорсткого карантину можна уникнути, якщо запровадити чіткі правила для громадських місць та комунікувати з громадянами.
Треба чіткіше комунікувати, що таке адаптивний карантин і як він впливає на роботу громадських закладів, транспорту. Щоб був чітко й детально розписаний план, як мають працювати ресторани, пляжі, нічні клуби. Коли люди це розумітимуть, то більше дотримуватимуться адаптивного карантину", - повідомив президент.
Під час наради також була озвучена інформація, що за останні кілька днів Нацполіція втричі збільшила кількість адмінпротоколів через порушення карантину.
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